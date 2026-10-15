Betrunkener Jugendlicher greift Busfahrer und Fahrgast an

Landshut (dpa/lby) - Ein betrunkener 17-Jähriger soll in Landshut einen Busfahrer und einen Fahrgast angegriffen haben. Der Jugendliche wollte am Mittwochabend an der Haltestelle am Hauptbahnhof in den Stadtbus einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verweigerte ihm wegen seines aggressiven Auftretens und seiner Alkoholisierung die Mitfahrt.

Daraufhin kam es den Angaben nach zu einem kurzen Gerangel. Als ein Fahrgast schlichten wollte, griff der 17-Jährige laut Polizei auch ihn an und drohte, ihn zu erstechen. Die eingetroffenen Streifen durchsuchten den Jugendlichen, fanden aber kein Messer.

Der Busfahrer wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die rund 20 Fahrgäste im Bus mussten eine dreiviertel Stunde auf einen Ersatzfahrer warten. Der Verdächtige kam nach einer medizinischen Untersuchung vorübergehend in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung.