Brennender Lastwagen-Anhänger auf A9 - Sperrungen

Denkendorf (dpa/lby) - Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer auf der Autobahn 9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) in Richtung Nürnberg auf Einschränkungen einstellen. Seit dem frühen Nachmittag stand der Anhänger für längere Zeit in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn sei immer wieder voll gesperrt, zeitweise stehe der linke Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Anhänger sei mit Papier in sogenannten Big Packs beladen. Die Feuerwehr habe die Ladung mit technischem Gerät abladen und nacheinander ablöschen müssen, deshalb komme es zu den wiederholten Sperrungen. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr ab. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dürften laut Einschätzung der Polizei bis in den Abend dauern.