Elversbergs Plan: Ball weiter wegschießen als Manuel Neuer

Spiesen-Elversberg (dpa) - Elversbergs Cheftrainer Vincent Wagner hat sich vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit dem FC Augsburg eine Spitze in Richtung des FC Bayern München erlaubt. «Wir versuchen, den Ball weiter wegzuschießen als Manuel Neuer», sagte Wagner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Frage eines Kids-Reporters. Der FCA hatte vor einer Woche nach einem schweren Patzer von Neuer das schnellste Tor der Bundesliga-Historie erzielt.

«Solche Fehler macht Nicolas Kristof nicht»

Das Tor erzielte Robin Fellhauer, der von 2019 bis 2025 in Elversberg spielte und dann nach Augsburg wechselte. Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob er seinen eigenen Rekord noch verbessern könne, antwortete Fellhauer in einem Interview der «Saarbrücker Zeitung»: «Nein, solche Fehler macht Nicolas Kristof nicht.» Neuers Fehler im Bundesliga-Gastspiel hatte bei den Münchnern eine Debatte über die Torwartfrage ausgelöst.

Elversberg hat als Liga-Debütant bislang sieben Punkte geholt und will nach den achtbaren Resultaten gegen Bayer Leverkusen (3:2) und den FC Bayern (1:2) auch vor eigenem Publikum gegen Augsburg überzeugen. Auf die Frage, was Augsburg beim Gastspiel im Saarland vergessen könne, scherzte Wagner: «Es wäre schön, wenn sie einen Punkt vergessen. Aber mal schauen, was die Realität ist.»