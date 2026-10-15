Mehr als 16.000 Tage: Freller dienstältester Abgeordneter

München (dpa/lby) - Einst warb er mit dem Slogan «Ganz unten» für seine Wahl - nun ist der Nürnberger CSU-Abgeordnete Karl Freller der dienstälteste Parlamentarier des bayerischen Landtags der Nachkriegsgeschichte. Und aktuell ist er nach Angaben des Landtags der dienstälteste aktive Abgeordnete bundesweit, alle Landtage und den Bundestag zusammengenommen.

«Du bist seit 44 Jahren Abgeordneter», sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zu Beginn der Plenarsitzung. Um es in Tagen zu sagen: Das seien mehr als 16.000 Tage. Für Bayern sei das bislang unerreicht. Tatsächlich überrundete Freller zuletzt den bisherigen Spitzenreiter, den früheren CSU-Abgeordneten Thomas Goppel. Aigner lobte Frellers Engagement: «Ein einzigartiger Einsatz für den Parlamentarismus in Bayern und auch in Deutschland», sagte sie.

Sechs Ministerpräsidenten erlebt

Und Aigner hat noch mehr nachrecherchieren lassen: Freller habe bereits sechs Ministerpräsidenten und sechs Präsidentinnen und Präsidenten des Landtags erlebt. Und fast wären es auch noch sechs Bundeskanzlerschaften gewesen. Das habe Freller nur um fünf Tage verfehlt, als er 1982 mit damals 26 Jahren in den Landtag gewählt worden sei - als bis dato jüngster Abgeordneter.

Damals habe er auf dem letzten Listenplatz kandidiert, erzählt Freller. «Da habe ich mit dem Slogan "Ganz unten" geworben.» Und der damals 26-Jährige schaffte es in den Landtag - und blieb dort bis heute. Neunmal sei er seither wiedergewählt worden. Bei der vergangenen Landtagswahl 2023 holte er im Stimmkreis Nürnberg-Süd erneut mehr als 40 Prozent der Erststimmen.

Redner in 250 Plenarsitzungen

Seit 1982 sei er in rund 250 Plenarprotokollen als Redner aufgeführt, sagte Aigner, die ihrem Parteifreund eine große Collage überreichte, auch mit alten Fotos, samt Franz Josef Strauß und anderen. Freller sei Mitglied und stellvertretender Vorsitzender in acht unterschiedlichen Ausschüssen gewesen. Zeitweise war er Fraktionsvize, einige Jahre lang Staatssekretär, und schließlich war Freller einige Jahre lang auch Vizepräsident des bayerischen Landtags, und seit 18 Jahren ist er zudem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.

Und nun? Was macht Freller bei der nächsten Landtagswahl? «Kandidieren», antwortet der heute 70-Jährige - wenn die Delegierten zu Hause dies wollten. «Ich fühle mich sehr fit», betont er - und verweist sogleich darauf, dass ja rund 20 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern heute über 70 Jahre alt seien.

Und es sind ja auch noch andere Rekorde in Sicht: Der ehemalige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble etwa war von 1972 bis zu seinem Tod 2023 ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestags. Da kommt Freller nicht ran. Noch nicht.