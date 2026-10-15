Stromversorgung in Main-Spessart weitgehend hergestellt

Lohr am Main (dpa/lby) - Nach einem Stromausfall im Landkreis Main-Spessart ist die Versorgung fast überall wieder hergestellt. Seit dem frühen Nachmittag waren nach Angaben des Landratsamts vor allem Lohr am Main und seine Ortsteile betroffen, zeitweise auch Frammersbach, Burgsinn, Wiesenfeld, Rohrbach und Karbach. Auch das Mobilfunknetz fiel aus. Ursache war laut Netzbetreiber eine Störung im vorgelagerten Versorgungsnetz.

Das Klinikum Main-Spessart war den Angaben zufolge am Nachmittag wieder im Regelbetrieb, alle Notfallprotokolle liefen an. Die als «Leuchttürme» dienenden Feuerwehrgerätehäuser waren binnen zehn Minuten besetzt. Die Stromversorgung wurde schrittweise wiederhergestellt.