Medien: FC Bayern und Kane einig über Vertrag bis 2029

London (dpa) - Stürmerstar Harry Kane soll sich laut mehreren Medienberichten mit dem FC Bayern auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 verständigt haben. Wie das britische Sky Sports berichtet, besteht grundsätzlich Einigkeit zwischen dem Club und dem Spieler. Die Formalitäten sollen nun abgeschlossen werden. Zuvor hatte auch die «Bild» berichtet, dass innerhalb der nächsten zehn Tage der Vertrag unterschrieben werden soll.

Zuletzt hatte sich bereits Bayern-Präsident Herbert Hainer «sehr optimistisch» gezeigt. Die Gespräche würden «hervorragend» laufen. Auch Kane ließ durchblicken, dass sich die Vertragsgespräche dem Ende nähern.

Kane kam für eine Rekordsumme

Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt seitdem Tore wie am Fließband. In der Bundesliga wurde er dreimal hintereinander Torschützenkönig und steht bereits bei 101 Treffern. Auch in der Champions League hat er seit neun Spielen immer getroffen.

Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Kanes Interessen werden von seinem Vater und Bruder vertreten. Bei den Gesprächen mit dem FC Bayern geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners.