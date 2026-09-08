Betrunkener sticht mit Messer auf Hund ein

Selb (dpa/lby) - Bei einem Spaziergang in Selb (Landkreis Wunsiedel) soll ein Mann einem Hund unvermittelt ein Messer in die Seite gestochen haben. Der dreijährige Rottweiler werde den Angriff nach ersten Einschätzungen überleben, teilte die Polizei mit.

Der 45 Jahre alte Hundebesitzer war am Montagabend mit seinem Tier unterwegs. Als er sich nach dem Hund umdrehte, habe er einen Mann bemerkt, der ihm offenbar gefolgt war. Der Unbekannte habe den Hund angegriffen und sei geflüchtet.

Über die Beschreibung machte die Polizei den 28-Jährigen ausfindig. Sie trafen den Mann, der betrunken war, Zuhause an. Warum der Verdächtige zugestochen haben soll, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.