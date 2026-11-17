Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein betrunkener 35-Jähriger hat ein Fahrrad in Weiden in der Oberpfalz gestohlen und ist damit zur Polizei gefahren. Dort klebte er ein selbst gemaltes Penissymbol an die Eingangstür der Wache, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stahl der Mann das Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro am Montagabend an einer Tankstelle. Der Besitzer des Rads meldete den Diebstahl bei der Polizei, als einer der Beamten das Rad vor der Wache bemerkte. Der 35-Jährige sei aber nicht davongefahren, stattdessen soll er abgestiegen sein und seine Zeichnung an die Eingangstür geklebt haben.

Die Beamten sprachen den 35-Jährigen an und bemerkten, dass er anscheinend stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,6 Promille ergeben. Den 35-Jährigen erwarteten Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls und Trunkenheit im Verkehr.