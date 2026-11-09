Betrunkener wirft Vase auf Ehefrau und verletzt Tochter

Bamberg (dpa/lby) - Ein betrunkener 38 Jahre alter Mann hat in Bamberg im Streit eine Vase in Richtung seiner Ehefrau geworfen und damit seine Tochter getroffen. Nach Angaben der Polizei griff der Mann anschließend auch Einsatzkräfte an.

Die Tochter soll die Vase vor ihrer Mutter abgewehrt haben, wurde dabei aber an der rechten Gesichtshälfte getroffen. Sie musste ärztlich behandelt werden. In der Wohnung wurden nach Polizeiangaben Blutspuren gefunden.

Als Polizisten den 38-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollte, leistete er Widerstand. Dabei griff er zwei Beamte körperlich an, sie wurden leicht verletzt. Außerdem soll er das Polizeiauto beschädigt und die Einsatzkräfte auf dem Weg zur Dienststelle beleidigt haben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Gegen den Mann wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.