Bombenähnlicher Gegenstand nahe Schule - Kripo ermittelt

Straubing (dpa/lby) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in Straubing hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Polizeiangaben wurde der Gegenstand, der wie eine Bombe aussah, mindestens drei Tage vor dem Fund im unmittelbaren Umfeld einer Schule abgelegt.

Demnach lag der verdächtige Gegenstand mindestens seit Freitag auf einem Abfalleimer an einer Bushaltestelle in der Nähe der Schule. Der Gegenstand war den Angaben zufolge viereckig, 20 Zentimeter lang und breit und mit Paketband umwickelt. Außerdem waren Drähte zu sehen und ein elektronisches Bauteil angebracht, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittele jetzt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der Gegenstand werde kriminaltechnisch untersucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Demnach wurde der verdächtige Gegenstand der Polizei am Montag gemeldet. Die Polizei sperrte den Bereich nach eigenen Angaben ab. In der Folge sei der Gegenstand von Fachpersonal begutachtet worden. Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.