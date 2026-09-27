Brand in Müllpresse: Eingang auf Oktoberfest gesperrt

München (dpa/lby) - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist ein Nebeneingang auf dem Festgelände des Oktoberfests zeitweise gesperrt worden. Am Morgen brannte eine Müllpresse für Kartonagen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine Gefahr für Gäste der Wiesn bestand demnach nicht. Jedoch rauchte der brennende Container stark, was weithin sichtbar war.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der Container soll nun vom Festgelände auf der Theresienwiese gebracht werden. Was das Feuer auslöste, war zunächst unbekannt. Die Feuerwehr hatte Wiesn-Besucherinnen und -Besucher gebeten, alle anderen Eingänge statt den Eingang P7 zu nutzen.