Brand in Nürnberger Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden mehrere Bewohner gerettet, die sich auf den Balkonen an der Gebäuderückseite bemerkbar gemacht hatten. Drei Menschen wurden demnach am Sonntagabend über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Das Treppenhaus sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte stark verraucht gewesen, Flammen waren demnach sichtbar. Ein Übergreifen auf die Wohnungen konnte den Angaben zufolge verhindert werden.

Elf Bewohner wurden laut Feuerwehr vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, zwei von ihnen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Treppenhaus sei so stark beschädigt worden, dass die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Für sie wurde eine Notunterkunft organisiert. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben.