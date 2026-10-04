Brand in Würzburger Seniorenheim

Würzburg (dpa/lby) - Ein Brand im Technikraum eines Seniorenheims hat in Würzburg einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, erlitt eine Bewohnerin bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung versorgt.

Demnach hatte die Brandmeldeanlage des Heims am Freitag Alarm geschlagen, woraufhin die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot anrückten und die Bewohner der betroffenen Stockwerke in Sicherheit brachten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer im Technikraum eines Aufzugs ausgebrochen sein, woraufhin der Rauch durch den Aufzugsschacht zog.