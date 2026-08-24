Bregenzer Festspiele enden mit Besucherrekord

Bregenz (dpa) - Die Bregenzer Festspiele haben ihre 80. Saison mit einem Besucherrekord beendet. Rund 275.000 Menschen kamen in diesem Jahr zu den Veranstaltungen des Festivals am Bodensee - so viele wie noch nie seit der Gründung 1946, wie die Festspiele mitteilten. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Bis Sonntag standen 80 Veranstaltungen in fünf Festivalwochen an. Besonders erfolgreich war Verdis «La traviata» auf der Seebühne: Alle 28 Vorstellungen waren ausverkauft und lockten insgesamt 193.474 Besucher an. Die populäre italienische Oper erzählt die Geschichte von Violetta, die sich zwischen Liebe und gesellschaftlichen Erwartungen entscheiden muss.

Für das Stück entstand eine riesige, zersplitterte Spiegelwand. Rund 700 Quadratmeter «Spiegelfläche» aus 86 Elementen formen das Bühnenbild, von dem große Teile beweglich sind und als Projektionsfläche dienen.

Auch die übrigen Veranstaltungen des Jubiläumsprogramms stießen nach Angaben der Festspiele auf große Resonanz. Dazu gehörten unter anderem die Oper «Die Ausflüge des Herrn Brouček» von Leoš Janáček, zeitgenössisches Musiktheater, Schauspiel, Orchester- und Kammerkonzerte sowie Angebote für Kinder und Jugendliche.

15.000 Besucher allein an einem Tag

Besonders viele Besucher kamen am 1. August: Rund 15.000 Menschen machten den Tag zum besucherstärksten in der Geschichte der Festspiele. Auch im kommenden Jahr setzt Bregenz auf Verdi. Auf der Seebühne wird «La traviata» erneut gezeigt, die Wiederaufnahmepremiere ist für den 22. Juli 2027 geplant. Im Festspielhaus eröffnet Othmar Schoecks selten gespielte Oper «Penthesilea» (nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Trauerspiel) am 21. Juli die nächste Saison.

Die Bregenzer Festspiele sind für ihre monumentalen Bühnenbilder weltweit bekannt. Gespielt wird auf einer Bühne, die direkt im See steht. Für den James-Bond-Film «Ein Quantum Trost» diente die Seebühne 2008 sogar als Kulisse. Während der Fußball-Europameisterschaft verwandelte sie sich im selben Jahr in ein EM-Studio mit Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner.