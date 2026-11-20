Berlin (dpa) - Der Bundesrat hat des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger gedacht, der Anfang November im Alter von 55 Jahren gestorben ist. «Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine große Lücke», sagte Bundesratspräsident Hendrik Wüst (CDU). Der Freie-Wähler-Chef sei ein streitbarer Politiker gewesen, für den seine bayerische Heimat immer im Mittelpunkt gestanden habe.

«Mit seiner leidenschaftlichen und direkten Art hat Hubert Aiwanger den politischen Diskurs weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinweg geprägt», sagte Wüst. Aiwanger habe dem Bundesrat fast acht Jahre lang angehört und sei erst im Oktober wieder zum Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses gewählt worden. «Seine Stimme wird nicht nur hier im Haus fehlen.»