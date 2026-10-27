Charity-Auktion mit Gemälde von TV-Maler Bob Ross

München (dpa) - Fans des berühmten TV-Malers Bob Ross können nun eines seiner Landschaftsgemälde in Öl ersteigern. Am 5. Dezember komme sein Bild «Mountain Splendor» unter den Hammer, das Ross 1986 vor laufender Kamera gemalt habe, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst der dpa in München mit. Mit dem Nettoerlös würden öffentliche US-Sender nach der Kürzung staatlicher Mittel unterstützt. Auf 40.000 bis 60.000 Euro wird das Gemälde des US-Amerikaners (1942-1995) geschätzt.

«Glückliche Missgeschicke»

Regelrecht Kult wurde der im Fernsehen ausgestrahlte Malkurs «Joy of Painting», in dem Ross zwischen 1983 und 1994 seinem Publikum die Landschaftsmalerei in Öl nahebrachte, wenn auch in einer eher kitschigen Variante. Er bezauberte seine Fans, indem er von «fröhlichen Wolken» schwärmte oder «glücklichen Bäumen» Freunde an die Seite stellte. Seinen Schülerinnen und Schülern gab er mit: «Wir machen keine Fehler, nur glückliche Missgeschicke». Die Wissenschaft sprach gar vom «Bob-Ross-Effekt», der sich positiv auf die Stimmung auswirke.

Die Entstehung von «Mountain Splendor» kann man in Folge acht der siebten Staffel erleben. Zu Beginn steht der US-Künstler mit dem charakteristischen, großen Lockenkopf vor einer Leinwand und setzt erste Farbstriche in Orange. Während er arbeitet, erklärt und kommentiert er seine Arbeit. Nur seine beruhigende Stimme und das kratzende Streichen des Pinsels sind zu hören. Nach rund 27 Minuten tupft Ross zartes, grünes Laub an die Bäume - und das Bild ist fertig.

«Mountain Splendor» zeigt wie auch andere Werke des Künstlers eine idealisierte Landschaft in sanften Farben. Ein Bergmassiv ragt in die Höhe, davor liegt ein See, umrahmt von Bäumen. Alles ist in ein herbstlich anmutendes mildes Licht getaucht.

«Ikone der Popkultur»

«Bob Ross hat Millionen Menschen für die Malerei begeistert und ist längst zu einer Ikone der Popkultur geworden», sagt Robert Ketterer, Inhaber des Auktionshauses. Der YouTube-Seite des Künstlers und der Sendung folgen mehr als 6,6 Millionen Menschen. In Deutschland ist «Joy of Painting» unter anderem in der ARD Mediathek und beim Streaminganbieter Wow zu finden.

2019 gab es an einer Schule in der Nähe von Dallas in den USA sogar einen Flash Mob für Ross. Kunststudentinnen und Kunststudenten erschienen mit riesigen Lockenperücken zu Ehren des Künstlers, der 1995 mit nur 52 Jahren an Krebs gestorben war und mehr als 30 000 Bilder geschaffen hatte.

Geld unterstützt öffentliches US-Fernsehen

«Mit "Mountain Splendor" versteigern wir ein Stück Fernsehgeschichte», ist Ketterer überzeugt. «Dass wir erstmals ein Original in Deutschland anbieten können und damit zugleich das öffentliche Fernsehen in den USA

unterstützen, macht die Auktion für uns besonders.» Dem Auktionshaus zufolge bietet der Programmverteiler American Public Television (APT) das Gemälde im Rahmen einer Charity-Initiative an. Anlass sei die Kürzung bereits bewilligter Bundesmittel für das öffentliche Fernsehen in den USA. Mit dem Geld auch aus anderen, ähnlichen Auktionen in den USA will das Unternehmen den Sendern laut Ketterer helfen, das Programm aufrechtzuerhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Gemälde von Ross versteigert wird. So sei das TV-Gemälde «Change of Seasons» aus dem Jahr 1990 für den Rekordpreis von 787.900 US-Dollar weggegangen, hieß es von Ketterer. Auch andere Bilder hätten die Schätzpreise deutlich übertroffen. Wer «Mountain Splendor» im Original sehen will, hat im November bei der Vorbesichtigung die Gelegenheit. Diese startet in Frankfurt (8.-10.11.). Weitere Stationen sind Köln (12.-15.11.), Hamburg (17.-18.11.), Berlin (20.-27.11.) und schließlich München (29.11.-4.12.), wo das Werk dann auch versteigert wird.