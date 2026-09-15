Chemische Flüssigkeit ausgelaufen - 2.000 Schüler evakuiert

Würzburg (dpa/lby) - Rund 2.000 Schüler sind in Würzburg in Sicherheit gebracht worden, nachdem im Schwimmbad der Schule eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen ist. Außerdem soll auch noch Gas ausgetreten sein, wie die Polizei mitteilte. Neun Schüler sowie ein Mitarbeiter der Schule wurden leicht verletzt. Sechs davon kamen in ein Krankenhaus.

Der Mitarbeiter habe am Morgen zwei Flüssigkeiten mischen wollen, hieß es. Dabei kam es zu einer chemischen Reaktion. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg und sicherten den Einsatzort. Der Unterricht der Fachoberschule und Berufsschule wurde für den restlichen Tag gestrichen.