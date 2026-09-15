Auffahrunfall im dichten Nebel – Fahrer schwer verletzt

Wiesau (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall im dichten Nebel auf der Autobahn 93 ist ein Mann in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Der 54 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Kleintransporter ungebremst in das Heck eines Lastwagens gefahren, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen war wegen eines geplatzten Reifens mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Standstreifen unterwegs. Laut Polizei habe der 54-Jährige das Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge übersehen und sei bei dem Unfall bei Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) in seinem Transporter eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte sperrten die A93 in Richtung Hochfranken. Die Sperrung soll noch bis zum Nachmittag anhalten.