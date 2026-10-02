Claude-Maurice in Spiellaune - Hertha holt Rückstand auf

Augsburg (dpa/lby) - Trotz eines glänzend aufgelegten Alexis Claude-Maurice hat der FC Augsburg einen Testspielerfolg gegen den unbequemen Zweitligaspitzenreiter Hertha BSC verpasst. Der Bundesligavierte verspielte beim 2:2 (1:0) mit DFB-Debütant Hennes Behrens in der Startelf eine 2:0-Führung. Die Berliner von Trainer Stefan Leitl hatten gleich dreimal Aluminiumpech.

Einen Schuss aus 18 Metern des französischen Offensivspielers Claude-Maurice konnte Hertha-Keeper Marius Gersbeck nicht entschieden genug abwehren, Rodrigo Ribeiro erzielte per Abstauber in der 35. Minute die Führung für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum. Im Strafraum war Claude-Maurice (61.) nach dem Seitenwechsel dann erfolgreicher.

Die Hertha deutete bei Aluminiumtreffern von Jelani Ndi (26.), Josip Brekalo (37.) und Kevin Sessa (54.) ihre Torgefahr immer wieder an. Joker Luca Schuler bewahrte die Berliner mit einem Doppelpack (67., 75.) vor der Niederlage. Augsburg selbst hatte Pech bei einem Lattentreffer von Tim Schnitzer (78.).