Claudia Effenberg an schwerer Lungenentzündung erkrankt

München (dpa) - Claudia Effenberg (61) liegt nach eigenen Angaben in der Klinik und kämpft gegen eine schwere Erkrankung. «Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung. Keine Ahnung, wo und

wie ich mir das eingefangen habe», sagte sie der «Bild»-Zeitung. «Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.»

Ihr seien «zwei Stents gelegt» worden, damit ihr Herz mehr Blut bekomme. «Das war der Horror.» Weil sie ein starkes Antibiotikum nehme, würden ihre Werte aber täglich besser. «Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön», sagte sie der Zeitung.

Effenberg, die zuletzt auch in Reality-Formaten wie dem RTL-Dschungelcamp zu sehen war, ist seit 22 Jahren mit dem Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (58) verheiratet.