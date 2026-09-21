Feuer zerstört Einfamilienhaus - sechsstelliger Schaden

Wildenberg (dpa/lby) - Ein Einfamilienhaus in Wildenberg (Landkreis Kelheim) ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, ist bei dem Feuer am Freitag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Dabei sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden.

Am Nachmittag bemerkten Zeugen laut Polizei Rauch aus einem Teil des Hauses, in dem eine Werkstatt ist. Die Flammen hätten sich danach weiter ausgebreitet, sodass der Dachstuhl schließlich völlig ausgebrannt sei.

Die Bewohner waren laut Polizei nicht im Haus, als das Feuer ausbrach. Ein Feuerwehrmann zog sich demnach eine Rauchvergiftung zu, weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden belaufe sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das Haus ist jetzt laut Polizei einsturzgefährdet und derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittle noch zur Brandursache.