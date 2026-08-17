Das sagt Kane zum neuen Bayern-Vertrag und zum Ballon d'Or

München (dpa) - Für Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane stehen beim FC Bayern München Gespräche über eine Vertragsverlängerung an. «Wir haben klar gesagt, dass wir nach der Weltmeisterschaft und nach meinem Urlaub reden wollen», sagte der Torjäger bei seiner Rückkehr ins Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Gespräche würden diese oder nächste Woche beginnen. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Gespräche aufzunehmen, wir haben nur noch ein Jahr Zeit», sagte Kane.

Neuer Vertrag? «Beide Seiten sind entspannt»

Der Vertrag des im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselte Stürmer läuft am Saisonende aus. «Beide Seiten sind entspannt», sagte Kane. Wie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano trainierte Englands Nationalmannschaftskapitän erstmals wieder mit dem Team. «Jetzt geht es einfach darum, wieder in den Rhythmus zu kommen», sagte Kane, der mit einem Einsatz am Samstag im Supercup-Duell mit Borussia Dortmund rechnet.

Zurückhaltender ist der 33-Jährige dagegen mit Blick auf den Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt. «Ich bin sehr stolz auf die Saison, die ich letztes Jahr gespielt habe. Der Ballon d'Or ist aus individueller Sicht das Größte, was man erreichen kann», sagte Kane. «Der Ballon d'Or liegt nicht in meiner Hand. Ich habe getan, was ich tun konnte, was die Leistungen angeht.» Jetzt hänge es von der Wahl anderer ab.

Ballon d'Or «wäre fantastisch»

«Natürlich wäre es fantastisch, wenn es klappen würde. Aber letztendlich sind es noch zwei Monate, zwei oder drei Monate, bis darüber entschieden wird», sagte der dreimalige Bundesliga-Torschützenkönig. «Ich bin extrem stolz auf das, was ich mit dieser Mannschaft und auch mit der Nationalmannschaft erreicht habe. Für mich geht es jetzt darum, mich auf diese Saison zu konzentrieren. Wir haben große Ambitionen, große Ziele.»

Die Signale von Club und Kane sprechen zudem deutlich dafür, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Nach 36 Toren in der Saison 2023/24 und 26 Treffern im Jahr darauf gewann er in der vergangenen Spielzeit mit 36 Treffern wieder die Kanone für den besten Bundesliga-Torschützen. Wettbewerbsübergreifend kam der Engländer in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen auf imposante 61 Tore.