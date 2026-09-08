Der Sommer geht zu Ende - letzter heißer Tag

München (dpa/lby) - Bayern steht zum Ende des Sommers noch einmal ein sehr heißer Tag bevor: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am heutigen Dienstag Höchstwerte von 27 bis 33 Grad. Dabei ist der Himmel keineswegs klar: Vereinzelte Schauer sind nicht ausgeschlossen, auch die Wolken können demnach dichter werden. Doch nicht einmal auf der Zugspitze wird es besonders kalt: Die Meteorologen erwarten Werte um die elf Grad auf Deutschlands höchstem Gipfel.

Wer sich noch einmal in einen Badesee stürzen will, sollte sich möglicherweise beeilen: Laut DWD kommt ein Temperatursturz von etwa zehn Grad auf Bayern zu. Bereits in der Nacht zum Mittwoch kommt von Schwaben her schauerartiger und teils gewittriger Regen auf. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen verbreitet Regen, in Alpennähe kann dieser auch kräftiger und anfangs vereinzelt gewittrig ausfallen. Die Höchsttemperaturen in Bayern erreichen nur noch 18 bis 23 Grad.