Der Sommer macht Pause - kommt aber zurück

München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern zeigt sich am Dienstag durchwachsen - mit Schauern und Gewittern, aber zwischendurch auch Sonne.

Im Süden zieht laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes von West nach Ost schauerartiger Regen durch. Besonders in Alpennähe soll es auch einzelne Gewitter geben. Am Nachmittag gibt es dann wieder mehr Auflockerungen und nur noch vereinzelte Schauer oder Gewitter. Es wird 19 bis 23 Grad warm.

Im Norden werden die Wolken ebenfalls dichter - ab dem Vormittag soll es dann schauerartigen und vereinzelt auch gewittrigen Regen geben. Später wird es wieder trockener. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 18 und 22 liegen.

Am Mittwoch soll es zunächst ebenfalls durchwachsen weitergehen - bevor dann am Donnerstag noch einmal viel Sonne und bis zu 31 Grad warten.