Matthäus sicher: Bayern holt Titel mit Zehn-Punkte-Vorsprung

Berlin (dpa) - Nach Meinung von Lothar Matthäus droht der Fußball-Bundesliga auch in der neuen Saison Langeweile im Titelkampf. «Letztes Jahr habe ich gesagt, dass Bayern mit mindestens 15 Punkten Vorsprung Meister wird. Am Ende waren es 16. Auch diese Saison werden die Münchner mit mindestens zehn Punkten mehr als die Konkurrenz abschließen», schrieb der deutsche Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Auch beim jüngsten 2:1-Sieg im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund hätten die Münchner gezeigt, «welche Qualität und Mentalität sie haben», so Matthäus. Dass WM-Stars wie Harry Kane und Michael Olise schon nach wenigen Tagen Training wieder in der Startelf standen, überraschte den 65-Jährigen nicht: «Die meisten Profis haben im Urlaub ihre Trainingsprogramme dabei oder eigene Trainer dabei. Sich drei oder vier Wochen nur auf die faule Haut zu legen, geht heutzutage nicht mehr.»

Matthäus' Erkenntnis aus dem Griechenland-Urlaub

Als den wohl größten Bayern-Verfolger sieht Matthäus erneut Vizemeister Dortmund. «Der BVB hat wichtige Spieler verloren, hat sich aber gut verstärkt», sagte er: «Karetsas und Konstantelias sind junge, frische Spieler, die aber auch schon einiges an Erfahrung gesammelt haben.»

Die BVB-Neuzugänge Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias machten im Supercup einen guten Eindruck. «Ich war in Griechenland im Urlaub, beide sind dort in aller Munde», sagte Matthäus.