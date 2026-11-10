Drei Schweine verenden nach Unfall mit Viehtransporter

Ergolding (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Viehtransporter bei Ergolding (Landkreis Landshut) sind mehrere Schweine gestorben. Laut Polizei war eine 26 Jahre alte Lastwagenfahrerin in der Nacht mit den Tieren auf dem Weg zu einem Schlachthof, als sich während der Fahrt eine Tür des Anhängers öffnete. Daraufhin stürzten mehrere Schweine auf die Fahrbahn.

Zwei Tiere wurden wieder eingefangen. Drei weitere wurden nach Angaben der Polizei von dem Lastwagen erfasst und verendeten noch an der Unfallstelle. Bereits zuvor war ein Schwein bei Kottingrohr aus dem Anhänger gefallen. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu kam.