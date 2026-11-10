Lkw brennt - Autobahn 8 stundenlang gesperrt

Irschenberg (dpa/lby) - Auf der Autobahn 8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) ist ein Lastwagen vollständig ausgebrannt - die Autobahn ist derzeit noch komplett in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug Richtung München unterwegs. Vor einer Senke geriet das Fahrzeug demnach auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern, prallte gegen die Mittelschutzplanke, fiel auf die rechte Seite und durchbrach die Schutzplanke.

Das Führerhaus sei dabei in Brand geraten, doch der 36 Jahre alte Fahrer habe sich mit Unterstützung eines Zeugen retten können, hieß es weiter. Er blieb unverletzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 400.000 Euro. Die Autobahn bleibt in beiden Richtungen bis zum Abend gesperrt.