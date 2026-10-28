Drei Tatverdächtige nach Schockanrufen in U-Haft

Bayreuth/Gefrees (dpa/lby) - Drei Tatverdächtige sitzen nach sogenannten Schockanrufen in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Betrüger hatten versucht, zwei ältere Frauen in Bayreuth und in Gefrees (Landkreis Bayreuth) um ihr Geld zu bringen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

In beiden Fällen erzählten die Anrufer demnach, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sollten die Frauen eine hohe fünfstellige Summe als Kaution zahlen oder Wertgegenstände übergeben.

Beide Frauen durchschauten den Angaben nach die Masche und gingen zum Schein darauf ein. Ihre Partner verständigten demnach die Polizei. Bei einer 64-Jährigen aus Bayreuth nahmen Beamte einen 19-Jährigen fest, der das Geld abholen wollte. In Gefrees übergab eine 77-Jährige einem mutmaßlichen Geldabholer einen Umschlag, den sie zuvor mit Batterien gefüllt hatte. Bei der anschließenden Fahndung stoppten Beamte ein verdächtiges Fahrzeug und fanden darin den Umschlag. Die beiden Insassen im Alter von 22 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen alle drei Männer Untersuchungshaftbefehl. Die Kriminalpolizei ermittelt auch, ob die beiden Taten zusammenhängen.