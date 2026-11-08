Dritter Sieg: 1860 München gewinnt in Eltersdorf

Eltersdorf (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat den nächsten Sieg in der Fußball-Regionalliga gefeiert und im Aufstiegsrennen den zweiten Platz gefestigt. Die «Löwen» feierten beim SC Eltersdorf ein 1:0 (1:0). Michael Eberwein erzielte per Kopf in der 33. Minute den entscheidenden Treffer in einer ereignisarmen Partie im mittelfränkischen Erlangen.

Nach dem 2:0 in Eichstätt und dem spektakulären 4:3 daheim im Spitzenspiel gegen Buchbach bejubelten die Sechziger von Coach Alper Kayabunar den dritten Sieg nacheinander. Das war ihnen nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga in der Saison bislang noch nicht gelungen.

Nun Nachbarduell mit Unterhaching

Im Klassement bleibt es bei sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen - das aber bei einem Spiel weniger. Am Samstag steht zum Hinrundenabschluss das Nachbarschaftsduell gegen die SpVgg Unterhaching an. Danach folgt noch ein weiteres Heimspiel im Grünwalder Stadion gegen Schweinfurt, ehe es in die lange Winterpause bis Mitte Februar geht.