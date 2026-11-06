Drogenrazzia: Plantage und Kokain sichergestellt

Günzburg (dpa) - Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei im Landkreis Günzburg eine Cannabis-Plantage, Kokain und Waffen sichergestellt. Zwei Tatverdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten durchsuchten am Mittwoch mehrere Wohnungen - auch in Augsburg und im baden-württembergischen Göppingen. Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels. Dabei fanden sie den Angaben zufolge eine illegale Cannabis-Aufzuchtanlage, mehr als 100 Gramm Kokain, etwas Amphetamin sowie Schlagringe, eine Schreckschusswaffe und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Insgesamt wird gegen sieben Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren ermittelt. Zwei von ihnen wurden festgenommen und einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehle erließ. Die Ermittlungen dauern an.