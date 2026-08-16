E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Simbach am Inn (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 87-jährige Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Wie die Beamten mitteilten, soll der Senior am Freitag an einer Kreuzung die Vorfahrt übersehen haben und infolgedessen mit dem jungen E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen sein. Der 13-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Von dort aus informierte die Familie des Jugendlichen nachträglich die Polizei über den Vorfall. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.