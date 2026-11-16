E-Scooter Fahrer beschleunigt bei Kontrolle – zwei Verletzte

Neuried (dpa/lby) - Bei einer versuchten Verkehrskontrolle sind am Sonntag in Neuried (Landkreis München) ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer und eine Polizistin leicht verletzt worden. Eine Streife wollte den Jugendlichen unter anderem wegen seines Tempos anhalten. Nach Polizeiangaben war er deutlich schneller als die für E-Scooter erlaubten 20 Kilometer pro Stunde unterwegs.

Der 14-Jährige fuhr davon. Als sich die Polizistin ihm in den Weg stellte, beschleunigte er, laut Polizei. Die Beamtin sprang zur Seite, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und verletzte sich dabei. Sie kam mit Schmerzen im Kniegelenk ins Krankenhaus und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Kurz darauf stoppte die Polizei den 14-Jährigen, indem sie ihn mit einem Streifenwagen in Richtung einer Grundstücksmauer abdrängte. Der Jugendliche verletzte sich dabei leicht. Die Verkehrspolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der E-Scooter wurde zur technischen Überprüfung abgeschleppt.