Ehrgeiziger Kompany reizt Dortmund vor Supercup-Finale

München (dpa) - Double-Sieger FC Bayern München geht mit großen Ambitionen in das erste Pflichtspiel der Saison - zumal gegen den größten nationalen Fußball-Rivalen. «Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als auswärts in Dortmund einen Titel zu holen», sagte Trainer Vincent Kompany zum Finale um den Franz-Beckenbauer-Supercup an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen die Borussia.

Der 40 Jahre alte Belgier mochte die Wertigkeit des Supercups nicht kleinreden. Er mache keinen Unterschied bei möglichen Titeln. «Die Qualität und die Power der Dortmunder Mannschaft sind hoch», sagte er zum Gegner. «Es gibt keine schwierigere Aufgabe in der Bundesliga.»

Klartext auch von Eberl und Ricken

Sportvorstand Max Eberl stuft das Prestigeduell eine Woche vor dem Start der Bundesliga als «die erste richtige Challenge» für den Meister und DFB-Pokalsieger ein. «Von Dortmund wird alles getan werden, dass wir den Pokal nicht holen. Wir werden alles tun, um den Pokal zu holen», sagte er.

Tatsächlich hatte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken tags zuvor gesagt: «Ehrlicherweise möchte ich nicht die Bayern bei uns im Stadion sehen, wie sie einen Titel feiern.»

Bei den Bayern werden neben Jamal Musiala auch die Nationalelf-Kollegen Serge Gnabry und Lennart Karl nach Verletzungen noch fehlen. Die Neuzugänge Ismael Saibari und Nathaniel Brown sollen dagegen erstmals für die Münchner in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen.

Kane und Olise wohl in der Startelf

Auch wenn die Münchner Starspieler Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano nach ihrem WM-Urlaub erst wieder seit einer Woche im Training sind, werden sie wohl gleich wieder in der Startelf stehen. «Wenn einer müde ist, kommt er runter», kündigte Kompany an: «Wenn einer noch weitermarschieren kann, bleibt er drauf. Wir wollen einfach gewinnen.»