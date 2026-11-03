Einfamilienhaus in Flammen - Siebenjähriger leicht verletzt

Falkenberg (dpa/lby) - Ein siebenjähriger Junge und zwei Erwachsene sind bei einem Brand in einem Haus in Falkenberg (Landkreis Rottal-Inn) leicht verletzt worden. Der Junge, eine 32-jährige Bewohnerin und ein 41-jähriger Bewohner kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.

Das Einfamilienhaus fing demnach in der Nacht Feuer. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Erdgeschoss laut Polizei schon in Flammen. Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Der Schaden wird den Angaben zufolge derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.