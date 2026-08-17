Einsatzkräfte retten verletztes Schaf nach Waldbrand

Waldaschaff (dpa/lby) - Einsatzkräfte haben nach dem Waldbrand bei Waldaschaff ein verletztes Schaf aus dem Wald gerettet. Das Tier sei während des Brands von seiner Herde getrennt worden, teilte die Kreisbrandinspektion mit. Das Feuer hatte sich einer Weide genähert, auf der die Schafe standen. Um die Tiere zu schützen, öffneten Einsatzkräfte den Zaun und brachten die Herde in Sicherheit.

Dabei sei das Schaf in den Wald geflüchtet. Einsatzkräfte fingen das Tier bei Nachlöscharbeiten ein und transportierten es aus dem Wald. Der Brand ist gelöscht. Das Gebiet wird weiter kontrolliert. Im Verlauf des Einsatzes wurden nach Angaben der Kreisbrandinspektion sieben Feuerwehrleute leicht verletzt. Zudem versorgten Einsatzkräfte eine verletzte Passantin.