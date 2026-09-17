Eisenreich will perspektivisch wieder als Anwalt arbeiten

München (dpa/lby) - Der CSU-Politiker Georg Eisenreich will nach seinem Rücktritt als Justizminister und seinem Rückzug aus der Politik wieder als Anwalt arbeiten. Das kündigte Eisenreich bei einer Pressekonferenz in München an, bei der er seinen Rücktritt als Minister zum Monatsende bestätigte.

«Ich möchte perspektivisch wieder als Rechtsanwalt arbeiten und im Bereich Digitalisierung, Legal Tech, KI und der Unterstützung von Start-Ups tätig sein», sagte Eisenreich. «Darüber hinaus möchte ich rechtswissenschaftliche Projekte umsetzen, unter anderem als Mitherausgeber eines Kommentars zur bayerischen Verfassung.» Zudem sei ihm wichtig, seinen beruflichen und privaten Alltag wieder mit mehr Freiheit zu gestalten, das heißt ohne Personenschutz und mit ausreichend Zeit für seine Familie, erklärte er.