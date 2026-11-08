Elf Menschen nach Kellerbrand leicht verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Der Keller eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg hat gebrannt. Elf Menschen seien leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie hätten sich Rauchgasvergiftungen zugezogen, sagte er. Manche Menschen hätten vielleicht auch stressbedingt Kreislaufprobleme gehabt.

Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Der starke Rauch sei durchs ganze Haus und in die Wohnungen gezogen. Einige Menschen seien deshalb auch auf die Balkone geflüchtet und wurden von der Feuerwehr unter anderem mit der Drehleiter gerettet.

Die genaue Zahl der Menschen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten, kann laut dem Sprecher noch variieren. Manche Menschen würden erst später merken, dass es ihnen nicht gut geht. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist demnach noch unklar.