Erst frostig, dann Sonne und bis 20 Grad - nur nicht überall

München (dpa/lby) - Das Herbstwetter zeigt sich in Bayern am Morgen erst einmal neblig, dann aber von seiner freundlichen Seite - wenn auch nicht überall. Nach einer kalten Nacht mit örtlichem Frost lösen sich Nebel und Hochnebel laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur zögerlich auf. An der oberen Donau und auch in Mainfranken soll es örtlich ganztägig trüb bleiben. Sonst aber wird es laut DWD freundlich und trocken.

In Alpennähe und am Bayerischen Wald soll sogar ganztägig die Sonne scheinen, mit Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Im Norden soll es bis zu 18 Grad warm werden. Bei längerem Nebel oder Hochnebel bleibt das Thermometer dagegen bei maximal 12 Grad stehen.