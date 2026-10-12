Es wird wieder sonniger

Offenbach/München (dpa/lby) - Es wird sonniger in Bayern. Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf zunehmend freundliches Wetter. Vor allem im Norden und an der Donau gibt es zunächst noch Nebel. Nach dessen Auflösung wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Im äußersten Südosten bleibt es länger dicht bewölkt, vereinzelt sind noch Schauer möglich. Sonst lösen sich die Quellwolken von Westen her auf.

Die Höchstwerte liegen im Süden bei 12 bis 15 Grad, im Norden bei 11 bis 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag gibt es nur wenige Wolken, im Süden wird es teilweise klar. Im Norden sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 1 Grad, im Süden auf 3 bis minus 2 Grad. Dort gibt es laut DWD verbreitet Frost in Bodennähe. In ganz Bayern kann sich erneut Nebel bilden.

Am Dienstag wird es nach Auflösung des Nebels zunächst sonnig. Von Westen ziehen dann jedoch dichte Wolken auf, aus denen es bis zum Abend regnen kann. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 12 bis 15 Grad, im Süden bei 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es dicht bewölkt. Teilweise gibt es Regen und Schauer. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad.