Explosion in Regensburg - Ermittlungen gehen weiter

Regensburg (dpa/lby) - Nach der Explosion und dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg mit zwei Toten gehen die Ermittlungen weiter. Die Ursache sei nach wie vor unklar, hieß es von der Polizei am Abend.

Am Donnerstag hatten die Einsatzkräfte zwei Leichen in den Trümmern gefunden und geborgen. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei einer Leiche um einen der beiden Vermissten handeln. Die Identifizierung der zweiten Person war bis Donnerstagabend dagegen noch nicht möglich gewesen. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, hieß es.

Die Explosion in den frühen Morgenstunden am Mittwoch hatte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses zerstört. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung. Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion möglicherweise absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt.

Explosion reißt metergroßes Loch in Fassade

Durch die Wucht der Explosion waren Teile der Fassade aus dem Gebäude gerissen worden. Dort, wo einst Menschen lebten, klafft nun ein dunkles Loch über zwei Etagen. Anwohner hatten am frühen Mittwochmorgen den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Neben dem Haus, in dem sich die Explosion ereignete, sind zwei weitere Häuser einsturzgefährdet. Die meisten Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter.

Angesichts des lauten Knalls und der massiven Schäden sei aber klar, dass es sich um eine Explosion gehandelt haben müsse, sagte ein Polizeisprecher. Warum es dazu kam - unklar. Zwischenzeitlich gab es seitens der Polizei bereits die Vermutung, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Ob es um einen technischen Defekt geht, Fahrlässigkeit oder Absicht, war aber offen.

Um die genauen Hintergründe zu klären, hat die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe gebeten. Anwohner und Passanten, die Bilder und Videos von dem Brand und der Explosion gemacht haben, sollen diese an die Ermittler weiterleiten. Die Polizei hat dafür ein Hinweisportal im Internet eingerichtet.