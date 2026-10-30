Fürther Vogel über Kiels Walter: «Er ist ein Typ»

Fürth (dpa/lby) - Nach dem «Systemausfall» gegen den VfL Osnabrück will die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. «Ich glaube, wir werden ein komplett anderes Gesicht meiner Mannschaft sehen», sagte Trainer Heiko Vogel vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel. Die Franken hatten vor knapp einer Woche nach vielen individuellen Fehlern mit 0:3 in Osnabrück verloren. «Es kam erstmals derart zu so einem Systemausfall, seitdem ich hier bin», befand Vogel.

Der Trainer der Fürther nahm sich auch selbst für die Niederlage in die Verantwortung. Schuldzuweisungen an seine Spieler habe es nicht gegeben. «Ich habe jedem die Chance gegeben, sich zu zeigen», meinte Vogel über die Trainingswoche seiner Mannschaft.

In der Tabelle liegen die Fürther einen Punkt vor dem Tabellennachbarn aus Kiel, der am Mittwoch Erstligist Hoffenheim im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal warf. Für den eigenwilligen Holstein-Coach Tim Walter hat Vogel viel übrig. «Er ist ein Typ», sagte er. «Ecken und Kanten sind menschlich. Tendenziell finde ich das sehr gut, weil er für etwas steht.» Walter sei einfach «alles andere als stromlinienförmig».