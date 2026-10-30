Käufer für insolventen Fahrradbauer Winora Staiger

Schweinfurt (dpa) - Der insolvente Fahrradhersteller Winora Staiger wird verkauft - und zwar an die Bike Tree GmbH, die Teil eines asiatischen Konzerns ist. Das teilte die Accell Germany GmbH mit, die bisherige Muttergesellschaft von Winora Staiger. Es kommt zu einem Stellenabbau in Sennfeld im Landkreis Schweinfurt.

Beim Amtsgericht Schweinfurt war im August ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für die deutsche Holding der niederländischen Accell-Gruppe sowie unter anderem deren Tochtergesellschaft Winora Staiger GmbH angemeldet worden.

Winora hat eine große Tradition - das Unternehmen war 1914 von dem Radrennfahrer Engelbert Wiener gegründet worden. Bike Tree ist den Angaben zufolge ein Unternehmen der Tri Star-Gruppe / DuTech mit Sitz in Singapur. In Europa gehören die Fahrradhersteller Prophete und New Cycle sowie Sprick in Polen zur Gruppe.

Der Geschäftsbetrieb am Standort Sennfeld mit den Marken Haibike und Winora soll zwar weitergehen, dennoch wird es einen Stellenabbau geben: 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen demnach bleiben, 73 Stellen fallen weg. Zu Beginn des Verfahrens hatte Winora Staiger 187 Menschen beschäftigt. Die übrigen Stellen sind seitdem vor allem dadurch weggefallen, dass Mitarbeiter das Unternehmen selbst verlassen haben. Weitere Zahlen zum Kauf wurden nicht genannt.