Mann zielt mit Gewehr auf Mehrfamilienhaus

Hof (dpa/lby) - Angeblich wollte er nur Vögel vertreiben: Weil ein Mann mit einem Gewehr vor einem Mehrfamilienhaus in Hof hantiert hat, hat er einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 68-Jährige sei dabei beobachtet worden, wie er aus einem Transporter heraus auf das Haus gezielt habe, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe daraufhin die Polizei gerufen, die den Verdächtigen vorläufig festnahm.

Im Transporter des 68-Jährigen fanden die Ermittler zwei Luftgewehre. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung sei ein weiteres Luftgewehr sowie eine Luftpistole entdeckt worden. Die Beamten stellten die Waffen sicher.

Gegenüber den Polizisten habe der Mann angegeben, er habe mit dem Gewehr nur Vögel vertreiben wollen, hieß es. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Laut Polizei hatte er keine Berechtigung, die Waffen in der Öffentlichkeit mit sich herumzutragen.