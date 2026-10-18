Fahranfänger erfasst zwei Kinder mit Auto – schwer verletzt

Weißenburg (dpa/lby) - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat in Weißenburg in Mittelfranken zwei elfjährige Jungen mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Der junge Mann war am Samstagnachmittag Teil eines Hochzeitskorsos, als sein Wagen ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte gegen eine Grundstücksbegrenzung, wurde etwa 50 Meter weiter geschleudert und erfasste die beiden Kinder auf dem Gehweg.

Die Jungen erlitten schwere Kopfverletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige besaß seinen Führerschein erst seit zwei Monaten. Sein Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Die Eichstätter Straße war nach Polizeiangaben rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.