Leipzig-Blamage in München: Coach entschuldigt sich bei Fans

München (dpa) - Das ganze Ausmaß der Leipziger Unterlegenheit gegen den FC Bayern zeigte sich in einem Fakt: Torwart Maarten Vandevoordt kassierte beim 1:6 (0:3) zwar ein halbes Dutzend Gegentore - war aber dennoch der mit Abstand beste RB-Profi. Dem Belgier und seinen vielen Paraden gegen die Offensivstars des deutschen Rekordmeisters hatten es die RB-Fußballer zu verdanken, dass sie in München nicht eine noch heftigere Klatsche kassierten.

Entsprechend groß war der Frust bei den Sachsen. «Das Wichtigste ist, unseren Fans "Entschuldigung" zu sagen, die hierhergefahren oder -geflogen sind», sagte Trainer Martin Demichelis. Er hatte sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ganz anders vorgestellt. «Du kannst hier in der Allianz Arena verlieren, das wissen wir, das weiß jeder. Aber nicht so!», meinte er. Auch Sportchef Marcel Schäfer wurde am Sky-Mikrofon deutlich und resümierte schonungslos: «Es war ein komplettes Versagen von uns in allen Bereichen.»

Demichelis' deutlicher Ratschlag vor Real

Nach einem holprigen Saisonstart, zuletzt aber auch dem Heimsieg in der Champions League gegen PSV Eindhoven (1:0) folgte nun ein heftiger Dämpfer - und das vor der nächsten schweren Königsklassen-Prüfung am Mittwoch bei Rekordsieger Real Madrid. Wie will Leipzig gegen die Stars der Spanier wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder Vinicius Junior bestehen?

Demichelis versuchte erst gar nicht, die Schlappe von München schönzureden. «Von dem Spiel heute gibt es nicht viele gute Dinge mitzunehmen», sagte der Argentinier und schob einen Rat hinterher: «Deswegen müssen wir alles, was wir heute hier gemacht haben, so schnell wie möglich vergessen.»

Bayerns Diaz düpiert Startelf-Überraschung Klostermann

Auch der im Sommer verpflichtete Coach bewies kein glückliches Händchen, als er etwa den früheren Nationalspieler Lukas Klostermann überraschend als Rechtsverteidiger in die Startelf holte und dafür Ridle Baku auf die Bank setzte. Klostermann war dann gegen Bayern-Stürmer Luis Diaz extrem überfordert. Die Quittung: Der Kolumbianer wurde mit drei Toren zum Matchwinner.

Auch Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Harry Kane trafen. Andrija Maksimovics Ehrentreffer in der Nachspielzeit heiterte die RB-Laune kein bisschen auf. «Ich bin sehr bedient», sagte Mittelfeldspieler Rocco Reitz.

Von der Anfangsphase an ließen sich die Leipziger von den Bayern in die Defensive drängen, phasenweise kam RB viele Minuten lang gar nicht über die Mittellinie. Weder gegen das intensive Pressing der Münchner im Mittelfeld noch die Ideen und den Schwung der Offensivstars hatten sie ein Mittel.

25 Gegentore in fünf Partien gegen die Bayern

«Wir waren in allen Bereichen chancenlos», erkannte Schäfer. «Wir hatten einen außergewöhnlich schlechten Tag heute und die Bayern auch noch einen guten. Dementsprechend muss man sagen, waren wir mit den sechs Toren dann einfach noch gut bedient.» Der Auftritt war so frappierend, dass Leipzigs Vereinssprecher zu Beginn der Pressekonferenz irrtümlicherweise von einer 0:6-Niederlage sprach und den Ehrentreffer in der Nachspielzeit unterschlug.

Mit 0:6 hatten die Leipziger in der vorigen Saison in München verloren. «Die Leistung war ja noch schlechter als letztes Jahr», verglich Schäfer. «Wir haben uns in keiner Phase des Spiels auch nur ansatzweise so gewehrt.» Das wird langsam ein Muster gegen den deutschen Branchenprimus: Von den jüngsten fünf Liga-Duellen verlor RB vier und kassierte insgesamt 25 Gegentore. Dazu gab es eine Pokal-Pleite.

Sportchef Schäfer macht Ansage

Schäfer kündigte eine harte Analyse an - auch im Hinblick auf die kommende schwere Aufgabe in Madrid: «Heute haben wir gesehen, was eine Lehrstunde für uns war, was es bedeutet, wirklich teilweise auf Weltklasseniveau oder auf Topniveau zu agieren. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor uns.»