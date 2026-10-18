Grauer Sonntag - am Montag wieder Sonne

München (dpa/lby) - In ganz Bayern ist nach Prognose des Deutschen Wetterdiensts heute ein grauer Herbstsonntag zu erwarten. Die Sonne wird sich erst mit Beginn der neuen Arbeitswoche am Montag und Dienstag wieder blicken lassen.

Heute ist es am Vormittag stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise kann es auch noch regnen. Im Tagesverlauf sind laut DWD von Oberfranken über den Bayerischen Wald bis zu den Werdenfelser Alpen im Raum Garmisch-Partenkirchen Auflockerungen zu erwarten. Die Höchstwerte dort erreichen 15 bis 18 Grad, andernorts ist es kühler. In Schwaben bleiben die Temperaturen mit maximal acht Grad sehr frisch.

Am Montag soll es im Norden zunächst trüb sein, bevor die Sonne hervorkommt. Für den Süden ist in Schwaben und Teilen Oberbayerns zäher Hochnebel vorhergesagt, andernorts heiter. Die Höchstwerte unter der Nebeldecke werden bei an die zehn Grad liegen, ansonsten bis zu 18 Grad erreichen. Auch der Dienstag soll nach trübem Beginn überwiegend freundlich werden.