Helfer bei Streit vor Geschäft mit Steinen beworfen

Büchlberg (dpa/lby) - Sie eilten einem Ladenbesitzer zu Hilfe: Bei einer Auseinandersetzung im Landkreis Passau sind ein 39- und 47-Jähriger mit Steinen beworfen und mit einem Schlagstock bedroht worden. Die beiden sowie die drei anderen Beteiligten wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Männer wollten am Samstag in Büchlberg einen Streit zwischen einem 73 Jahre alten Geschäftsinhaber und zwei jüngeren Männern schlichten.

Auslöser der Auseinandersetzung vor dem Laden war demnach eine zerbrochene Flasche. Im Verlauf des Streits sollen die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer den Ladenbesitzer mit Schuhen beworfen haben. Als die beiden Zeugen eingriffen, wurden auch sie angegriffen.

Die Polizei ermittelt gegen die zwei jungen Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.