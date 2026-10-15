Feuer in Wohnhaus in Niederbayern verletzt Vater und Tochter

Train (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Train (Landkreis Kelheim) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand durch den Brand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Demnach brach das Feuer am Mittwoch im Kinderzimmer im dritten Obergeschoss des Anwesens aus und breitete sich schnell auf weitere Gebäudeteile und den Dachstuhl aus.

Den Angaben zufolge erlitten ein 56-Jähriger und seine 20-jährige Tochter Rauchvergiftungen. Sie wurden in eine Klinik gebracht. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Feuerwehr ist mit einem Kran im Einsatz und reißt Teile des Dachstuhls ab, um an Glutnester zu kommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.