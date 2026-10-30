Feuer zerstört Lagerhalle eines Wertstoffhofs

Burgbernheim (dpa/lby) - Ein Feuer hat die Lagerhalle eines Wertstoffhofs in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zerstört. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Schaden auf rund 250.000 Euro.

Demnach hatte ein Spaziergänger am Donnerstagabend einen lauten Knall gehört. Kurz darauf bemerkte er Feuer und verständigte den Notruf. Als die Feuerwehr eintrat, stand die Halle bereits vollständig in Flammen, so die Sprecherin. Etwa 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.