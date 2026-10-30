Geplatzter Lastwagen-Reifen beschädigt elf Fahrzeuge auf A9

Pegnitz (dpa/lby) - Ein geplatzter Lkw-Reifen hat auf der Autobahn 9 bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) eine Kettenreaktion ausgelöst. Elf Fahrzeuge fuhren über die Reifenteile und wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Demnach war ein Lastwagenfahrer am Donnerstagabend in Richtung Berlin unterwegs, als einer der Reifen seines Fahrzeugs platzte. Die Reifenteile verteilten sich über alle drei Fahrspuren. Zehn Autos und ein weiterer Lastwagen wurden dadurch beschädigt.

Die Polizei sperrte den Bereich kurzzeitig ab, um die Autobahn von den Trümmern zu befreien. Die noch fahrbereiten Fahrzeuge wurden von den Beamten von der Autobahn begleitet. Alle übrigen wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge lag der Schaden bei rund 50.000 Euro.